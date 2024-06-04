За його словами, це може призвести до "ядерного Армагеддону". Радєв додав, що Захід уже перейшов "червоні лінії".

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Президент Болгарії побоюється відповіді Росії

Радєв вважає, що надання дозволу на удари по території Росії західною зброєю призведе до "ескалації".

Участь НАТО в цьому конфлікті на всіх рівнях є секретом полішинеля, який стає дедалі очевиднішим. Ця залученість поглиблюється і загрожує ризиком неконтрольованої ескалації. Це означало б ядерний Армагеддон,

– сказав він.

Президент Болгарії також прокоментував відправку іноземних інструкторів до України. Він вважає, що через ці рішення "червоні лінії вже перейдено"

Варто зазначити, що від самого початку повномасштабного вторгнення Росії, Радєв невпинно підігравав російській пропаганді і повторював, що болгарська допомога Україні означатиме, що його країна "теж залучена у війну".

Від самого початку вторгнення РФ в Україну Радєв повторював тези кремлівської пропаганди. Він повторює проросійську тезу про те, що болгарська допомога Україні означає, що його країна "теж залучена у війну".

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