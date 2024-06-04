По его словам, это может привести к "ядерному Армагеддону". Радев добавил, что Запад уже перешел "красные линии".
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Президент Болгарии опасается ответа России
Радев считает, что предоставление разрешения на удары по территории России западным оружием приведет к "эскалации".
Участие НАТО в этом конфликте на всех уровнях является секретом полишинеля, который становится все более очевидным. Эта вовлеченность углубляется и угрожает риском неконтролируемой эскалации. Это означало бы ядерный Армагеддон,
– сказал он.
Президент Болгарии также прокомментировал отправку иностранных инструкторов в Украину. Он считает, что из-за этих решений "красные линии уже перейдены"
Стоит отметить, что с самого начала полномасштабного вторжения России, Радев неустанно подыгрывал российской пропаганде и повторял, что болгарская помощь Украине будет означать, что его страна "тоже вовлечена в войну".
С самого начала вторжения РФ в Украину Радев повторял тезисы кремлевской пропаганды. Он повторяет пророссийский тезис о том, что болгарская помощь Украине означает, что его страна "тоже вовлечена в войну".
Разрешение на удары по России западным оружием: последние новости
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил решение союзников предоставить разрешение на удары по территории России их оружием и анонсировал продолжение.
- В то же время в Кремле традиционно решили ответить угрозами на решение Запада. В министерстве иностранных дел России заявили о "фатальных последствиях" и "серьезном отпоре" в случае ударов западным оружием по территории России.
- Заметим, что в Польше не против ударов по России оружием Запада. В частности, заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что "не должно быть ограничений".