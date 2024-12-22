Аварії на російських танкерах у Керченській протоці: оприлюднено супутникові знімки забруднення

Через аварії та потоплення російських нафтових танкерів у Керченській протоці сталася справжня екологічна катастрофа. Супутникові знімки демонструють масштаби забруднення.

Російські пляжі вкрилися нафтою через масштабний її витік у зв'язку з аваріями у Керченській протоці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Крим.Реалії (Радіо Свобода).

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Які наслідки має російське недбальство

У Радіо Свобода опублікували порівняння супутникових знімків пляжів російських міст Анапа та Вітязєво, зроблених у січні цього року та 20 грудня. На нових знімках чітко видно плями мазуту, а також мішки, у які його збирають.

За даними російських джерел, зібраний мазут просочується назад у пісок через те, що мішки не встигають оперативно вивозити.

Раніше повідомлялося, що площа забруднення берегової лінії на Кубані внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці досягла 54 кілометрів.

Супутникові знімки російських пляжів після аварій у Керченській протоці: дивіться відео

Мазутні плями дійшли й до берегів тимчасово окупованої Керчі. Про це заявив російський ставленик на посаді мера Олег Каторгін.

Зафіксовано поодинокі викиди мазуту на пляжі Керчі, змішані з водоростями, адміністрацією міста організовано роботу з ліквідації наслідків викиду нафтопродуктів,

– цитують Каторгіна російський ЗМІ.

Окупаційна влада закликала "небайдужих громадян" також долучитися до ліквідації наслідків аварії.

Екологічна катастрофа

Екологісти зазначають, що одна тонна нафти може розповсюдитися на площу до 12 квадратних кілометрів. Використання зношених танкерів особливо в період штормів заборонене різними регламентами. Але росіяни зневажають міжнародні зобов'язання та угоди. Російська сторона навіть не розголошує, скільки нафти було на танкерах.

Нафтова пляма загрожуватиме морським організмам, особливо дельфінам, які не переживуть контакту з нею. Вона заважатиме їм пересуватися та дихати. Мазут серед нафтопродуктів особливо небезпечний для екосистеми, саме його, ймовірно, і перевозили росіяни.

Нагадаємо, біля берегів Керчі затонули 2 російські танкери "Волгонефть". Кораблетроща сталася за 8 кілометрів від Керченської протоки. В обох випадках хвилі врізалися в корпус і зробили пробоїну, після чого пішла тріщина. Танкер буквально розділився на дві частини та затонув.