Російський окупант розповів СБУ, як власноруч розстрілював мирне населення України

СБУ опублікувала відео з допиту російського окупанта. Загарбник розповів, як він розстріляв цивільного, який просто розмовляв телефоном.

Росіяни потрапили під обстріл Збройних Сил під Сумами, тому одразу вирішили втікати. За словами полоненого загарбника, командир сказав їм, що нібито просто потрібно проїхати технікою по території України, аби залякати місцевих. Бо наша країна буцімто "обмежує права російськомовних".

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"Мені сказали стріляти"

Полонений окупант на ім'я Вадим розповів, що пішов воювати, щоб "матеріально підтримати матір". Після того, як українські воїни розбили колону росіян, загарбники викрали машину в мирних українців.

Згодом вони знову натрапили на цивільного, якого росіянин Вадим розстріляв. Каже, що йому так наказали.

Мені сказали стріляти – я випустив у нього одну чергу. Він впав, а ми поїхали далі,

– зізнався окупант.

Дії росіянина кваліфікують як порушення законів та звичаїв війни. Тому йому світить 15 років ув'язнення.

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Що відбувається на фронті станом на 70-й день війни

За 70 днів війни проти України російські окупанти втратили уже близько 24 500 осіб зі свого особового складу. Втрати в техніці також доводиться рахувати тисячами, наприклад, уже 1 077 танків ворога перетворили на брухт. Детально про втрати окупантів розповідаємо тут.

Загарбники намагаються прорватися на Сході та Півдні нашої країни. Однак Збройні Сили дають потужну відсіч. Актуальну інформацію про ситуацію на фронті розповідаємо тут.

У Київській області за минулу добу знайшли тіла ще 20 людей, яких вбили російські окупанти. Кількість жертв загарбників на Київщині зросла до 1 235 осіб.

ЗМІ повідомили про те, що окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Однак радник голови Офісу Президента Олексій Арестович наголосив, що ця інформація ще потребує уточнення.

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