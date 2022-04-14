Російський воєнний корабель таки пішов по курсу: як перемога України стала ганьбою Путіна

Попри те, що рутинна фаза війни нібито не передбачає ейфорії від перемог, як це зазвичай буває у перші дні війни, ЗСУ як завжди зуміли здивувати світ. У ніч проти 14 квітня вони спалили "Москву". На жаль, поки що мова лише про флагман Чорноморського флоту РФ – ракетний крейсер "Москва".

Втім, знищення такої "жирної" цілі, яку обрали собі за мішень наші Герої, озброєні українськими ракетами "Нептун", вже стало золотою сторінкою в історії нашого війська. Для росіян же – це одна з найганебніших поразок розв'язаної ними війни.

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Той факт, що знищення ЗСУ крейсера "Москва" стало ще одним руйнівним ударом по вдаваному образу "непереможної другої армії світу", підтвердив у ексклюзивному бліц-інтерв'ю для сайту 24 каналу військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Так ракетний крейсер "Москва" виглядав у 2012 році / Фото з "Вікіпедії"

Потоплена "Москва" – пробоїна в "переможній" стратегії Путіна

Чи вплине затоплення "Москви" на зменшення інтенсивності ракетних обстрілів України з моря?

Загалом – так. Звичайно, спочатку Росія має відповісти за це приниження якимось обстрілом території України, але нічого кардинального вона зараз уже не може протиставити Україні. Якраз навпаки – це Україна щодня дивує Росію своїми можливостями зі знищення її бойових одиниць.

Загалом же систематична, але обережна робота ЗСУ по флоту РФ сприятиме, по-перше, зменшенню його ударного потенціалу, по-друге, виявить комплекс російського пілота.

Комплекс російського пілота – це небажання російських пілотів літати на виконання завдань у небо України, оскільки ризик бути збитим дуже високий. Незабаром аналогічну тенденцію ми побачимо і серед російських моряків, які відмовлятимуться виходити у відкрите море, оскільки дуже високий ризик бути потопленим.

Кадр з "Москвою", зроблений 7 квітня в порту окупованого Росією Севастополя / Фото MAXAR

У мережі гуляє інформація, нібито Путіну доклали про те, що корабель потопили британською зброєю й навіть самі британці. Це спроба приховати велику поразку – мовляв, якщо британці допомогли українцям, а не вони самі досягли цього, то провал ніби автоматично стає трохи меншим?

Абсолютно правильно. Це – класична стратегія російської пропаганди: принижувати значення противника, щоб поразка здавалася не такою болісною.

Як-не-як, а ракетний крейсер "Москва" запам'ятався за весь час свого існування двома дуже важливими досягненнями – він був посланий нах*й, а також він потонув.

У 2014 році, коли Росія розгорнула проти України гібридну війну, провал захоплення територій від Харкова до Одеси вони виправдовували тим, що проти так званих терористичних псевдореспублік на Донбасі воювали солдати НАТО: з Польщі, Литви, Латвії, Естонії, США та навіть Туреччини.

У 2020 році, описуючи деокупацію Карабаху, російські пропагандисти повідомляли, що там воює не азербайджанська армія, а турецький спецназ, пакистанські військові, сирійські терористи і навіть "ІДІЛ".

Не дивно, що ефективну роботу ракет Р-360 ПКРК "Нептун" російська пропаганда й зараз намагається нівелювати заявами про якусь британську зброю. Так, переговори про постачання британських ПКРК велися й успішно – цю зброю ми отримаємо, але поки що її в Україні немає.

Наскільки відчутною буде ця втрата для флоту окупантів й чи спонукає вона їх до якоїсь великої й теж символічної помсти? На кшталт "ви спалили "Москву?! Тоді ми вдаримо по Києву"?

Це – непоправна втрата. Росія мала на озброєнні всього три кораблі цього типу, тепер – два. Росія не здатна сьогодні будувати кораблі такого класу. Фактично, хоч якось рівноцінно компенсувати цю втрату вони нездатні.

А помста – так, мститимуться вони. Але що вони можуть зробити? Зруйнувати Маріїнський палац? Вдарити по Верховній Раді?

ППО України продовжує ефективно працювати, а навіть якщо й просочиться ракета та знищить будівлю, то це – війна. Будівлю відбудуємо, а російський корабель, що пішов на дно, у тому числі й з частиною екіпажу, Росія ніколи відбудувати не зможе. Це буде не помста, це буде жалюгідна конвульсія, що не змінить ходу війни, в якій Росію щодня принижують.

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Російський крейсер "Москва" прославився тим, що був посланий українськими прикордонниками біля острова Зміїний / Колаж з фейсбуку Сергія Марченка

"Характерники" зі Зміїного щось знали

Показово, що саме ракетний крейсер "Москва" брав участь в атаці острова Зміїний на початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Однак тоді увесь світ почув легендарну фразу українського прикордонника Романа Грибова, який вказав доволі чіткий курс "російському воєнному кораблю".

Минуло трохи більше ніж місяць – і судно таки опинилося там, куди його послали. Безперечно, це не була випадковість. Українські воїни знали, що вполювати таку "здобич" доволі складно.

Адже вона оснащена шістьома шестиствольними скорострільними гарматами, які мають збивати ракети, а також двома ЗРК "Оса" і ЗРК С-300Ф на 8 пускових установок.

Відтак наші захисники задіяли безпілотник для відволікання уваги ППО ворожого корабля і вгатили по ньому двома ракетами. Влучили обидві.

За попередньою інформацією, на борту російського крейсера перебувало понад 500 окупантів, однак врятуватися вдалося лише приблизно 50. Далі шторм та детонація боєзапасу зробили свою справу – корабель пішов на дно. Це підтвердив спікер оперативного командування ЗСУ "Південь" Владислав Назаров.

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У Росії визнали напівправду

Таку велику й принизливу втрату Чорноморського флоту РФ не змогли приховати навіть російські пропагандисти. Відтак, посилаючись на Міноборони окупантів, вони скромно повідомили, що корабель "серйозно пошкоджено", там почалася пожежа.

У кращих традиціях про її причини рупори Кремля змовчали й запевнили, що увесь екіпаж буцімто врятовано, а саме судно відбуксовано. Авжеж, не хочеться, аби світ знав, що українці можуть робити "смерть ворогам" не в одній лише Чорнобаївці.

Що відомо про крейсер "Москва" Судно ввели в експлуатацію у 1983 році. Його збудували в українському місті Миколаїв. Початкова назва корабля – "Слава". Цей ракетний крейсер також брав участь у російсько-грузинській війні й у війні в Сирії.

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