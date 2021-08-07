Трансляція російськомовних фільмів – загроза нацбезпеці України, – мовний омбудсмен

З 16 липня в Україні заборонено транслювати на телеканалах російськомовні фільми та серіали без українського дубляжу. Однак є й ті, що не дотримуються норм законодавства. Це може бути загрозою національній безпеці та обороні України.

Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав в ефірі 24 каналу у програмі "Перші особи". За його словами, з порушниками мовного закону намагаються боротись.

До теми Попри нові мовні норми: українські телеканали зухвало порушують закон

"Якщо виходити з позиції Конституційного Суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України", – пояснив Кремінь.

Він зауважив, що трансляція російськомовних фільмів та серіалів на окремих телеканалах – це системні порушення мовного законодавства.

Можна говорити, що це загроза нацбезпеці та обороні,

– запевнив омбудсмен.

Кремінь: Влада має усі інструменти для контролю

Мовний омбудсмен переконаний, що в української влади є абсолютно достатньо інструментів для того, щоб контролювати процес за можливими фактами порушення чинного законодавства.

"Це стосується і уповноважених, і Нацради, і Ради нацбезпеки та оборони", – додав Кремінь.

Порушення норм мовного закону зафіксували на таких телеканалах: "1+1" , "Україна", "Інтер". Таку інформацію отримали, згідно з моніторингом. Водночас "1+1" заявив, що і надалі порушуватиме закон. Мовляв, глядач не звик до української.

Дивіться інтерв'ю з Тарасом Кременем 10 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!



В Україні набув чинності мовний закон / Інфографіка 24 каналу