Про це мовний омбудсмен Тарас Кремінь сказав в ефірі 24 каналу у програмі "Перші особи". За його словами, з порушниками мовного закону намагаються боротись.
До теми Попри нові мовні норми: українські телеканали зухвало порушують закон
"Якщо виходити з позиції Конституційного Суду України, то недотримання мовного законодавства ставить під загрозу питання національної безпеки та оборони України", – пояснив Кремінь.
Він зауважив, що трансляція російськомовних фільмів та серіалів на окремих телеканалах – це системні порушення мовного законодавства.
Можна говорити, що це загроза нацбезпеці та обороні,
– запевнив омбудсмен.
Кремінь: Влада має усі інструменти для контролю
Мовний омбудсмен переконаний, що в української влади є абсолютно достатньо інструментів для того, щоб контролювати процес за можливими фактами порушення чинного законодавства.
"Це стосується і уповноважених, і Нацради, і Ради нацбезпеки та оборони", – додав Кремінь.
Дивіться інтерв'ю з Тарасом Кременем 10 серпня на 24 каналі. Не пропустіть!
В Україні набув чинності мовний закон / Інфографіка 24 каналу