Об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь сказал в эфире 24 канала в программе "Первые лица". По его словам, с нарушителями языкового закона пытаются бороться.

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"Если исходить из позиции Конституционного Суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", – объяснил Креминь.

Он отметил, что трансляция русскоязычных фильмов и сериалов на отдельных телеканалах – это системные нарушения языкового законодательства.

Можно говорить, что это угроза нацбезопасности и обороне,

– заверил омбудсмен.

Кремень: власть имеет все инструменты для контроля

Языковой омбудсмен убежден, что у украинской власти есть абсолютно достаточно инструментов для того, чтобы контролировать процесс по возможным фактам нарушения действующего законодательства.

"Это касается и уполномоченных, и Нацсовета, и Совета нацбезопасности и обороны", – добавил Кремень.

Справка. Нарушение норм языкового закона зафиксировали на таких телеканалах: "1+1", "Украина", "Интер". Такую информацию получили, согласно мониторингу. В то же время "1+1" заявил, что и дальше будет нарушать закон. Мол, зритель не привык к украинскому языку.

Смотрите интервью с Тарасом Креминем 10 августа на 24 канале. Не пропустите!



В Украине вступил в силу языковой закон / Инфографика 24 канала