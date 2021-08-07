Об этом языковой омбудсмен Тарас Креминь сказал в эфире 24 канала в программе "Первые лица". По его словам, с нарушителями языкового закона пытаются бороться.
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"Если исходить из позиции Конституционного Суда, то несоблюдение языкового законодательства ставит под угрозу вопрос национальной безопасности и обороны Украины", – объяснил Креминь.
Он отметил, что трансляция русскоязычных фильмов и сериалов на отдельных телеканалах – это системные нарушения языкового законодательства.
Можно говорить, что это угроза нацбезопасности и обороне,
– заверил омбудсмен.
Кремень: власть имеет все инструменты для контроля
Языковой омбудсмен убежден, что у украинской власти есть абсолютно достаточно инструментов для того, чтобы контролировать процесс по возможным фактам нарушения действующего законодательства.
"Это касается и уполномоченных, и Нацсовета, и Совета нацбезопасности и обороны", – добавил Кремень.
Смотрите интервью с Тарасом Креминем 10 августа на 24 канале. Не пропустите!
В Украине вступил в силу языковой закон / Инфографика 24 канала