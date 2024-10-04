Путін намагається врятувати російську економіку, використовуючи заощадження своїх громадян

Економічне становище Росії поступово погіршується. У Москві вигадали систему як наповнювати бюджет, використовуючи гроші росіян.

Економіст Максим Блант розповів 24 Каналу, що Кремль хоче створити програму довгострокових заощаджень. У Росії її намагались запустити ще до початку вторгнення на територію України.

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Проблеми росіян через війну

Максим Блант зазначив, що у Росії демографічна криза. Очевидно, що пенсійне навантаження на економіку країни-агресорки буде зростати.

З часом державі доведеться все більше виділяти грошей на забезпечення пенсіонерів,

– сказав економіст.

За його словами, у Росії виник план. Там вирішили перейти у накопичувальну систему пенсійного забезпечення. Кожен працівник має самостійно збирати кошти на свою старість, щоб потім отримувати пенсію.

Важливо! Політтехнолог Михайло Шейтельман висловив думку, що 2025 рік стане складним для російської економіки через значні військові витрати. Він спрогнозував, що вони можуть займати 60 – 70% всього бюджету країни. Це створить серйозні економічні проблеми, особливо через дефіцит робочої сили.

Центральний банк та міністерство фінансів Росії активно просувають програму інвестикій у своє майбутнє. Адже чимало коштів витрачають на військово-промисловий комплекс і забезпечення армії.

Також продовжують збільшувати бюджет на витрати країни, адже зараз товарів на всіх не вистачає. Рубль знецінюються, інфляція зростає,

– підкреслив Максим Блант.

Він наголосив, що єдиним способом стримати зростання цін є змусити росіян менше витрачати й більше відкладати собі на пенсію.

"Росіяни не ведуться на це, попри зусилля Владіміра Путіна залучити більше людей, щоб ті вкладати свої гроші у пенсійні довготривалі інвестиції", – зауважив економіст.

Росіяни проти

Максим Блант пояснив, що така ініціатива російської влади спрямована на поповнення бюджету країни, однак росіяни свої гроші зможуть забрати лише через 15 років. Швидше це зробити неможливо, адже на них чекатиме штраф, якщо порушити умови договору.

За опитуванням росіяни не довіряють цій програмі, адже вважають, що за 15 років може трапитись будь-що. Російська влада все ж намагається реанімувати цю ініціативу, проте у них нічого не виходить,

– висловився він.

Економіст додав, що, за прогнозами, у 2025 році інфляція у Росії обжене зростання доходів, через це збільшиться рівень бідності.