Про це заявив директор ФСБ Олександр Бортніков на засіданні Ради керівників органів безпеки і спецслужб СНД, інформує 24 Канал.

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Верхівка Кремля непокоїться за своє життя

Російські силовики вважають, що хтось може влаштувати замах на них, ідентичний до операції проти бойовиків Хезболли з дистанційним підривом їхніх гаджетів.

Результати робіт спецслужб противника зі збору відомостей про вразливості інформаційних ресурсів і конспіративного впровадження "закладок" можуть бути використані не тільки для руйнування критичної інформаційної інфраструктури, а й для організації замахів на представників державної влади за допомогою переносної електроніки у потрібний момент,

– попередив присутніх явно наляканий усім цим Бортніков.

При цьому, хто саме може готувати аналогічну операцію проти російської влади, він не уточнив.

Як Ізраїль замінував пейджери й підірвав членів "Хезболли" у Лівані

17 вересня в Лівані почали масово вибухати близько 5 000 пейджерів, що призвело до загибелі щонайменше 11 людей і поранення 3 000 – 4 000 осіб, зокрема посла Ірану в Лівані, який втратив око.

Генсек "Хезболли" визнав, що це був найважчий удар в історії їхньої організації. Ізраїль зміг зробити так, щоб "Хезболла" закупила пейджери й інше обладнання не в якогось тайванського виробника, а у "кого потрібно" – це разюче досягнення з оперативного погляду. "Хезболла" ще й заплатила за це 1,5 мільйона євро.

Загалом протягом двох днів було поранено близько 3 тисяч й десятки вбитих бойовиків "Хезболли". Зокрема, іранський посол, якого вважають куратором "Хезболли", залишився без ока. Адже мав на руках пейджер, який слугує для оперативного зв'язку між бойовиками.