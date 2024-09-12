Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, багато аналітиків стверджують, що наступний рік стане складним для російської економіки.

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Багато грошей йдуть на війну

Як наголосив Шейтельман, російська економіка страждатиме з різних причин. Насамперед цього року вони дійсно сильно вклалися у повномасштабну війну. В Росії збільшили видатки з державного бюджету десь на 30-35% порівняно з 2023 роком.

Загалом близько половини бюджету країни-агресорки йде на війну. 30% – до армії, а 20% – до спецслужб та цивільної оборони тощо.

Йде половина бюджету, який був ще й збільшений. Згідно з бюджетним правилом, яке ухвалили в російському парламенті, у наступному році вони мали б скоротити загальний бюджет на 20%. Але не можуть зменшити ті ж військові видатки, бо програють війну,

– сказав Шейтельман.

Видається, що наступного року їхні військові витрати становити 60-70% від усього бюджету. Це спричинить проблеми в економіці. Не варто забувати, що Росія забрала в армію понад мільйон людей. Сюди ще варто враховувати знищених та поранених окупантів. У них дефіцит робочої сили.

Зараз у них не вистачає робочої сили. Також населення Росії скорочується. Єдине, що можу сказати – у них наступного року не буде такої гарної ситуації в економіці як цього року. Але в яких масштабах все буде – це питання до економістів, а не до мене,

– підкреслив Шейтельман.