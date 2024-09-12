Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, многие аналитики утверждают, что следующий год станет сложным для российской экономики.

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Много денег уходят на войну

Как отметил Шейтельман, российская экономика будет страдать по разным причинам. Прежде всего в этом году они действительно сильно вложились в полномасштабную войну. В России увеличили расходы из государственного бюджета где-то на 30-35% по сравнению с 2023 годом.

В общем около половины бюджета страны-агрессора идет на войну. 30% – в армию, а 20% – в спецслужбы и гражданскую оборону и т.п.

Идет половина бюджета, который был еще и увеличен. Согласно бюджетному правилу, которое приняли в российском парламенте, в следующем году они должны были бы сократить общий бюджет на 20%. Но не могут уменьшить те же военные расходы, потому что проигрывают войну,

– сказал Шейтельман.

Представляется, что в следующем году их военные расходы составят 60-70% от всего бюджета. Это повлечет проблемы в экономике. Не стоит забывать, что Россия забрала в армию более миллиона человек. Сюда еще стоит учитывать уничтоженных и раненых оккупантов. У них дефицит рабочей силы.

Сейчас у них не хватает рабочей силы. Также население России сокращается. Единственное, что могу сказать – у них в следующем году не будет такой хорошей ситуации в экономике как в этом году. Но в каких масштабах все будет – это вопрос к экономистам, а не ко мне,

– подчеркнул Шейтельман.