Запізніле покарання росії за агресію підіймає голову тоталітарним режимам у світі, – політолог

Російсько-українська війна заохочує потенційних агресорів розпалювати нові й нові конфлікти у світі. Державу-агресорку потрібно негайно зупинити.

Однак Захід зробив недостатньо для цього. Про це 24 каналу сказав політолог Михайло Бессараб.

Варте уваги Наскільки міжнародні конфлікти відволічуть увагу від України: думка політолога

Він наголосив, що допомога Заходу є дуже важливою у боротьбі України проти агресора. Ми справді цього дуже потребуємо. На жаль, якщо ми говоримо про припинення війни та покарання росії – дій наших партнерів наразі недостатньою.

Російську агресію потрібно негайно зупинити, аби дати чіткий сигнал іншим тоталітарним режимам планети, що будь-яке порушення міжнародного правопорядку зазнає належної реакції світової спільноти

Світ досі вважає, що путіна та кремль можна повернути до цивілізованого співіснування

У світі лунають заяви, що не потрібно втрачати можливість домовитися з росією. Звичайно, ці сподівання є дуже оманливим. Але налагодження відносин не піде на користь ані міжнародному порядку, ані західним партнерам, ані Україні.

"Кожен день зволікання з жорстким і однозначним покаранням росії за порушення міжнародного права, міжнародного порядку – дуже нехороший сигнал іншим тоталітарним режимам, які уважно спостерігають за динамікою дій росії та реакції Заходу", – наголосив Бесараб.

Захід міг зупинити росію до 24 лютого

На думку політолога, світові лідери мали усі можливості запобігти війні в Україні. Захід міг донести путіну, що вторгнення матиме жахливі наслідки для росії. Відповідні заходи мали бути застосовані до 24 лютого.

Відсутність належних реакцій Заходу заохотила путіна до великої війни проти України,

– підкреслив він.

Санкції мають відчути прості росіяни

Кожен наступний санкційний пакет має бути надзвичайно серйозним ударом по росії. Важливо, аби це якнайшвидше відчули на собі прості громадяни. "Лише тоді вони матимуть повний негативний вплив, повний ефект на росію", – вважає Бесараб.

Військова допомога має бути оперативною

У цій війні Україна має різних партнерів. Відтак не можна порівнювати допомогу Великої Британії, яка робить неможливе, і Німеччини, котра діє доволі повільно. Бесараб переконаний, що наші партнери повинні бути рішучими. Захід має бути єдиним в ухваленні тих чи інших рішень щодо постачання Україні необідного озброєння.

Нові військові загрози у світі: коротко

Світ сколихнуло загострення ситуації довкола Китаю і Тайваню. Ймовірність реального збройного конфлікту є доволі високою.

Неспокійно й на Балканському півострові. Давня суперечка Сербії й Косово може перетворитися на справжню війну.

Зауважимо, вищезгадані ризики є вигідними росії. Відтак кремль вдаватиметься до провокацій та розпалювання конфліктів, аби відвернути увагу світу від повномасштабного вторгнення в Україну.

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