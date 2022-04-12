Таку думку висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в коментарях "9 каналу", передає 24 канал.

До теми Другий період війни буде важчим: Арестович дав чіткі поради, як його витримати

Росіянам не можна вірити

Арестович наголосив, що російські дані показують, нібито вони в нас знищили 1300 танків чи навіть більше. Але є один нюанс – в нас всього було 800 танків.

"Тому ставитися до російських даних треба точно так само, як до даних радянського агітпропу, коли Сталіну доклали, що в битві за Курську Дугу знищили 1200 самохідних установок, хоча загалом їх було близько 190", – нагадав радник глави ОП.

До того ж, як каже Арестович, в РФ "багатократно знищують українську авіацію", яка навіть сьогодні вночі (12 квітня, – ред.) продовжувала удари по російським військам. Тож, ці цифри неможливо сприймати серйозно.

Чому Україна не оприлюднює втрати? За словами Арестовича, Україна не називає втрати нашої армії, щоб не допомагати ворогу. Але після війни всіх обов'язково назвуть до солдатів та одиниць техніки.

"Якщо надійде допомога Заходу, Україна зможе перейти в наступ"

Радник глави ОП запевнив, що у найближчий час доля битви на Сході України покаже, що Україні вистачає, а чого – ні.

А якщо надійде допомога Заходу, в чому немає ніяких сумнівів, то ситуація може зовсім перевернутися до того, що ми перейдемо з оборони в наступ,

– заявив Арестович.

До слова, глава ОП Андрій Єрмак заявив, що Україна отримає більше зброї. Мовиться про постачання від країн ЄС. За його словами, Євросоюз пришвидшився, але потрібно працювати ще швидше.

Цікаво – Путін цинічно виправдав війну в Україні та назвав її "трагедією":