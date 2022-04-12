Відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Головний дипломат Жозеп Боррель розповів про її результати.
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За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні,
– сказав Єрмак, посилаючись на заяву Борреля.
За словами глави Офісу Президента, ЄС пришвидшується, але потрібно працювати ще швидше.
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