Відбулась зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС. Головний дипломат Жозеп Боррель розповів про її результати.

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За підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС усі 27 країн Європейського Союзу підтримали постачання зброї Україні,

– сказав Єрмак, посилаючись на заяву Борреля.

За словами глави Офісу Президента, ЄС пришвидшується, але потрібно працювати ще швидше.

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