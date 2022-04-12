Состоялась встреча министров иностранных дел стран ЕС. Главный дипломат Жозеп Боррель рассказал о ее результатах.

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По итогам встречи министров иностранных дел стран-членов ЕС все 27 стран Европейского Союза поддержали поставки оружия Украине,

– сказал Ермак, ссылаясь на заявление Борреля.

По словам главы Офиса Президента, ЕС ускоряется, но нужно работать еще быстрее.

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