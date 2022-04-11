Про це радник голови Офісу Президента написав у соцмережах. Він наголосив що ще перед війною деякі політики ухвалили для себе рішення про "здачу України".

До теми Зеленський розповів, якою бачить перемогу в цій війні з Росією

Нам казали, що Києву залишилось три дні

Коли ми просили зброю та санкції, нам пропонували… евакуацію та уряд у Zoom. Коли ми просили розірвати з Росією бізнес-зв'язки, нам казали, що Києву залишилося три дні,

– зазначив Подоляк.

На думку радника голови ОП, Путін у чомусь мав рацію у своїх розрахунках. Деякі західні політики висловлювали стурбованість і були готові лише до напівсанкцій.

Проти цього виступив президент Зеленський

Проти такого розвитку подій виступив український народ та президент Зеленський. Тепер, зауважив Подоляк, час політикам ЄС взяти на себе відповідальність за майбутнє Європи. Головне – це відмовитись від російської нафти й газу.

Зверніть увагу! У ЄС тим часом працюють вже над 6 пакетом санкцій проти Росії. За попередньою інформацією, він може містити обмеження на імпорт російської нафти.

Дивіться у відео про те, як в Росії почалось "тертя в елітах":