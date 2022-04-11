Об этом советник главы Офиса Президента написал в соцсетях. Он подчеркнул, что еще перед войной некоторые политики приняли для себя решение о "сдаче Украины".

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Нам говорили, что Киеву осталось три дня

Когда мы просили оружие и санкции, нам предлагали… эвакуацию и правительство в Zoom. Когда мы просили разорвать с Россией бизнес-связи, нам говорили, что Киеву осталось три дня.

– отметил Подоляк.

По мнению советника главы ОП, Путин в чем-то был прав в своих расчетах. Некоторые западные политики выражали обеспокоенность и были готовы только к полусанкциям.

Против этого выступил президент Зеленский

Против такого развития событий выступили украинский народ и президент Зеленский. Теперь, отметил Подоляк, пора политикам ЕС взять на себя ответственность за будущее Европы. Главное – это отказаться от российской нефти и газа.

Обратите внимание! В ЕС в это время работают уже над 6 пакетом санкций против России. По предварительной информации он может содержать ограничения на импорт российской нефти.

Смотрите в видео о том, как в России началось "трение в элитах":