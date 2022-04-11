Україна обов'язково здобуде перемогу у протистоянні з російськими окупантами. Ми воюємо за свободу та цінності всього цивілізованого світу за його активної підтримки, тож у росіян немає жодних шансів на тріумф.

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Якою буде перемога України

У кожному своєму зверненні до українського народу президент Володимир Зеленський наголошує – ми обов'язково святкуватимемо перемогу. Глава держави розповів, яким бачить наш тріумф у війні з окупантами.

Перемогу відчують наші люди. Вони повернуться. Повернення людей – це кров для нашого державного організму. Без них нічого немає, немає сенсу в тих територіях, за які ми боремося. Тому перемога – це повернення людей, завершення бомбардувань та звільнення нашої землі від окупантів,

– сказав Зеленський.

Також він додав, що не варто очікувати легкої втечі ворога з Криму та окупованих раніше територій на Сході України, боротьба за ці українські землі продовжиться та триватиме ще довго.

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