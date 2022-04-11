Зеленський: Ми бачимо скупчення військової техніки біля Сходу та Півдня

Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу CBS. Зеленський заявив, що очікується нова хвиля російсько-української війни.

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Буде одна з найскладніших битв. Буде битва не одна. Ми думаємо, що це буде нова хвиля цієї війни,

– розповів президент.

За словами Зеленського, наразі не відомо, яка кількість техніки буде задіяна у війни. Та він переконаний, що "в рази більше, ніж зараз".

Глава держави зазначив, що Україна бачить скупчення російської техніки на Сході та Півдні та розуміє, куди планує піти ворог.

Ми бачимо скупчення військової техніки біля Сходу та Півдня нашої держави. Ми розуміємо майже всі коридори, куди піде ворог. Ми розуміємо, що він збирається зробити,

– заявив Зеленський.

Від допомоги Заходу залежить, чи вистоїмо ми

Президент розповів, що в Україні розуміють, що від швидкості допомоги, зокрема, яку надають США, залежить, вистоїмо ми чи ні.

Зеленський сказав, що на 100% впевнений в українцях. Натомість у глави держави немає впевненості, що Україна отримає ту зброю, яка наразі потрібна.

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