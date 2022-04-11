Слідство та прокуратура вже працюють. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю американському телеканалу CBS, яке опублікував Офіс Президента.
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Є багато аудіозаписів. Служба безпеки перехопила розмови з їхніми батьками. Вони розповідають батьками та друзям про те, що брали,
– сказав глава держави.
Також Зеленський розповів про відео на яких видно:
- як росіяни займаються мародерством;
- відправляють награбоване у Росію;
- вбивають українців.
Про вбивства людей зізнавалися й полонені окупанти. Деякі російські льотчики, яких брали у полон, мали карти з цивільними пунктами, які бомбардували.
Крім того, зараз відбуваються експертизи зі знайденими тілами вбитих. Президент запевнив, що доказів дуже багато.
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