Слідство та прокуратура вже працюють. Про це Зеленський заявив у інтерв'ю американському телеканалу CBS, яке опублікував Офіс Президента.

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Є багато аудіозаписів. Служба безпеки перехопила розмови з їхніми батьками. Вони розповідають батьками та друзям про те, що брали,

– сказав глава держави.

Також Зеленський розповів про відео на яких видно:

як росіяни займаються мародерством;

відправляють награбоване у Росію;

вбивають українців.

Про вбивства людей зізнавалися й полонені окупанти. Деякі російські льотчики, яких брали у полон, мали карти з цивільними пунктами, які бомбардували.

Крім того, зараз відбуваються експертизи зі знайденими тілами вбитих. Президент запевнив, що доказів дуже багато.

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