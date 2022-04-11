Следствие и прокуратура уже работают. Об этом Зеленский заявил в интервью американскому телеканалу CBS, которое опубликовал Офис Президента.

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Есть много аудиозаписей. Служба безопасности перехватила разговоры с их родителями. Они рассказывают родителям и друзьям о том, что брали,

– сказал глава государства.

Также Зеленский рассказал о видео на которых видно:

как россияне занимаются мародерством;

отправляют награбленное в Россию;

убивают украинцев.

Об убийствах людей признавались и пленные оккупанты. У некоторых русских летчиков, которых брали в плен, были карты с гражданскими пунктами, которые бомбардировали.

Кроме того, сейчас проходят экспертизы с найденными телами убитых. Президент заверил, что доказательств очень много.

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