Зеленский: Мы видим скопление военной техники у Востока и Юга

Об этом глава государства сказал в интервью американскому телеканалу CBS. Зеленский заявил, что ожидается новая волна русско-украинской войны.

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Будет одно из самых сложных сражений. Будет битва не одна. Мы думаем, что это будет новая волна этой войны,

– рассказал президент.

По словам Зеленского, пока неизвестно, какое количество техники будет задействовано в войне. Но он убежден, что "в разы больше, чем сейчас".

Глава государства отметил, что Украина видит скопление российской техники на Востоке и на юге и понимает, куда планирует пойти враг.

Мы видим скопление военной техники на Востоке и Юге нашего государства. Мы понимаем почти все коридоры, куда идет враг. Мы понимаем, что он собирается сделать,

– заявил Зеленский.

От помощи Запада зависит, выстоим ли мы

Президент рассказал, что в Украине понимают, что от скорости помощи, в частности, предоставляемой США, зависит, выстоим мы или нет.

Зеленский сказал, что на 100% уверен в украинцах. Зато у главы государства нет уверенности, что Украина получит оружие, которое сейчас нужно.

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