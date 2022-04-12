Такое мнение высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в комментариях "9 каналу", передает 24 канал.

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Россиянам нельзя верить

Арестович подчеркнул, что российские данные показывают, что они у нас уничтожили 1300 танков или даже больше. Но есть один нюанс – у нас всего было 800 танков.

"Поэтому относиться к российским данным нужно точно так же, как к данным советского агитпропа, когда Сталину доложили, что в битве за Курскую Дугу уничтожили 1200 самоходных установок, хотя в общей сложности их было около 190", – напомнил советник главы ОП.

К тому же, как говорит Арестович, в РФ "многократно уничтожают украинскую авиацию", которая даже сегодня ночью (12 апреля – ред.) продолжала удары по российским войскам. Поэтому эти цифры невозможно воспринимать серьезно.

Почему Украина не обнародует потери? По словам Арестовича, Украина не называет потери нашей армии, чтобы не помогать врагу. Но после войны всех обязательно назовут до солдатов и единиц техники.

"Если придет помощь Запада, Украина сможет перейти в наступление"

Советник главы ОП заверил, что в ближайшее время судьба битвы на Востоке Украины покажет, чего нашей стране хватает, а чего нет.

А если поступит помощь Запада, в чем нет никаких сомнений, то ситуация может совсем перевернуться до того, что мы перейдем из обороны в наступление,

– заявил Арестович.

К слову, глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина получит больше оружия. Речь идет о поставках от стран ЕС. По его словам, Евросоюз ускорился, но нужно работать еще быстрее.

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