ООН внесла Росію до списку ганьби за вбивства дітей в Україні, але є неприємний нюанс

В ООН підтвердили вбивство росіянами 136 дітей під час повномасштабного вторгнення в 2022 році. Тому армію країни-терориста внесли до списку ганьби. Однак для України в ООН теж підготували неприємний "сюрприз".

У звіті для Радбезу ООН йдеться про те, що росіяни також покалічили 518 дітей та здійснила 480 атак на школи та лікарні. Також 91 українську дитину росіяни використовували як живий щит. Однак Україну звинуватили майже в таких же злочинах.

Зверніть увагу Прирівнюють жертву до агресора, – омбудсман розніс звіт ООН щодо війни в Україні

Про що йдеться у звіті ООН

У звіті для Радбезу ООН також йдеться про те, що нібито ЗСУ вбили 80 дітей і ще поранили 175, а також буцімто 212 разів атакували школи та лікарні. Водночас нашу країну в список ганьби не внесли. Водночас Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що шокований кількість нападів на дітей, школи та лікарні і заявив, що його турбує велика кількість таких злочинів, "вчинених української армією".

За даними Офісу генпрокурора , станом на 22 червня 2023 року 490 дітей загинули через дії Росії, 594 зникли безвісти, 1 028 зазнали поранень і 19 499 – депортовані до Росії. Найбільше дітей постраждали у Донецькій області.

Чому у звіті є такі дані? Причина проста. Цей документ підготувала Вірджинія Гамба, спеціальна представниця Генсека ООН з питань дітей і збройних конфліктів. Для його створення вона відвідала Україну та Росію. У Москві представниця Генсека ООН зустрілася з Марією Львовою-Бєловою – так званою уповноваженою з прав дітей, міжнародною злочинницею, на арешт якої Міжнародний кримінальний суд видав відповідний ордер.

Варто відзначити, що напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розкритикував звіт Управління Верховного комісара ООН з прав людини через такі ж тези зі звинуваченням української сторони. Омбудсман підкреслив, що це є спробою прирівняти жертву та агресора у цій війні.