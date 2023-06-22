ООН внесла Россию в список позора за убийства детей в Украине, но есть неприятный нюанс

В ООН подтвердили убийство россиянами 136 детей во время полномасштабного вторжения в 2022 году. Поэтому армию страны-террориста внесли в список позора. Однако для Украины в ООН тоже подготовили неприятный "сюрприз".

В отчете для Совбеза ООН говорится, что россияне также покалечили 518 детей и совершили 480 атак на школы и больницы. Также 91 украинского ребенка россияне использовали как живой щит. Однако Украину обвинили почти в подобных преступлениях.

Обратите внимание Приравнивают жертву к агрессору, – омбудсман разнес отчет ООН по войне в Украине

О чем идет речь в отчете ООН

В отчете для Совбеза ООН также говорится, что якобы ВСУ убили 80 детей и еще ранили 175, а также якобы 212 раз атаковали школы и больницы. В то же время, нашу страну в список позора не внесли. В то же время, Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что шокировано количество нападений на детей, школы и больницы и заявил, что его беспокоит большое количество таких преступлений, "совершенных украинской армией".

По данным Офиса генпрокурора , по состоянию на 22 июня 2023 года 490 детей погибли из-за действий России, 594 пропали без вести, 1 028 получили ранения и 19 499 – депортированы в Россию. Больше детей пострадали в Донецкой области.

Почему в отчете есть данные? Причина проста. Этот документ подготовила Вирджиния Гамба, специальный представитель Генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов. Для его создания она посетила Украину и Россию. В Москве представительница Генсека ООН встретилась с Марией Львовой-Беловой – так называемой уполномоченной по правам детей, международной преступницей, на арест которой Международный уголовный суд выдал соответствующий ордер.

Следует отметить, что накануне уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека из-за таких же тезисов с обвинением украинской стороны. Омбудсман подчеркнул, что это попытка приравнять жертву и агрессора в этой войне.