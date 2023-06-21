Омбудсмен Дмитрий Лубинец ознакомился с отчетом Управления Верховного комиссара ООН по правам человека и раскритиковал его в пух и прах. По непонятным причинам, наряду с позорными преступлениями России в ведомстве каждый раз добавляют, что украинская сторона в чем-то тоже "виновна".

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Что не так с разделом по поводу украинских пленных

Лубинец отметил, что в разделе "Обращение с военнопленными" авторы смотра останавливались только на иллюстрации двух позорных случаев казни украинских военнослужащих российскими военными. Речь идет о случаях, которые были резонансными в СМИ. Комиссия отмечает, что "имеет достаточные основания считать", что эти случаи аутентичны.

Омбудсмен подчеркнул, что примеры не характеризуют масштаб проблемы, а при формировании таких отчетов необходимо мониторить содержание украинских пленных в России и общаться с ними. В то же время в этом обзоре таких случаев нет. Также в отчете не указывается, были ли попытки пообщаться с украинскими пленными, которых удерживает враг.

Также параллельно с нарушением прав украинских пленных, авторы обзора описывают случай из соцсетей, где украинский военный предположительно приказывает убить военнопленного из группы "Вагнер". А в примечаниях отмечают, что не смогли подтвердить подлинность этой записи. Появляется вопрос: зачем подавать информацию такой степени не подтверждённости? Для сохранения "баланса"?

– отметил Лубинец.

Возмутительная часть о сексуальном насилии

В разделе "Сексуальное насилие, связанное с конфликтом", в отчете говорится, что миссия получила "достоверные" сообщения об угрозах сексуального насилия двум женщинам со стороны военнослужащих ВСУ и сотрудников СБУ. Однако никаких доказательств и подробностей нет. Даже непонятно, говорится о гражданском населении, военнопленных, где именно это произошло.

Эти утверждения без каких-либо доказательств и фактов выглядят странно на фоне многочисленных сексуальных преступлений российских оккупантов.

Отдельное удивление вызывает раздел по УПЦ

Дмитрия Лубинца отдельно удивило наличие раздела "Ситуация вокруг Украинской православной церкви". В нем говорится, что в течение отчетного периода украинские власти провели обыски в культовых сооружениях и других объектах УПЦ. При этом не отмечается, что обыски проводились в рамках действующего законодательства.

Да, миссия якобы "задокументировала" язык вражды и случаи насилия в отношении членов УПЦ, опять же не указывая никаких деталей и доказательств. Однако самое удивительное, что в этой главе вообще не упомянуто о разрушении Россией религиозных объектов на временно оккупированных территориях и преступлений против священнослужителей.

Замечу, что УПЦ имеет такой же объем прав, как и другие религиозные организации. Ведь усилия государства направляются не на ограничение права граждан Украины на свободу совести и вероисповедания, а на разрыв подчиненности религиозных организаций религиозным центрам в государстве-агрессоре,

– сказал Лубинец.

Он в очередной раз призвал международные организации избегать каких-либо отождествлений жертвы и преступника, поскольку это показывает ситуацию в искаженном виде и играет в пользу агрессора.