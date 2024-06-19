"Є шанс заручитися підтримкою Китаю": як на це вплинула поведінка Путіна

Країни Заходу розуміють, що співпраця Китаю з Росією впливає на спроможності країни-агресори продовжувати вести війну проти України. Світові лідери не припиняють тиснути на Пекін, щоб той змінив сторону у цьому протистоянні.

Політолог Тарас Семенюк розповів 24 Каналу, що умови Владіміра Путіна щодо завершення війни, зокрема виведення українських військ із Херсонської та Запорізької областей, є для всіх неприйнятними. Важливо, що ця пропозиція не поєднується із тим, що пропонує Китай.

Дивіться також У Білому домі прокоментували підсумки Глобального саміту миру, а Китай відмовився

"У західної та української дипломатії є шанс заручитись підтримкою Китаю", – сказав він.

Китай пропонує мир в Україні

Тарас Семенюк зауважив, що Китаї виступає за територіальну цілісність та суверенітет України.

Китай прагне діалогу та мирних перемовин. А пропозиції Путіна свідчать про те, що він цього не хоче,

– наголосив політолог.

Перед Самітом миру у Швейцарії у Казані відбувся саміт БРІКС. За словами Семенюка це підготовка до основної події щодо мирного врегулювання подій в Україні, яка має відбутись восени 2024 року. Там обговорювали альтернативну китайсько-бразильську формулу миру.

Учасники БРІКС її не підтримали, а Сєргєй Лавров заявив, що між учасниками немає одностайності щодо китайської пропозиції. Це вказує на неузгоджені дії Пекіну та Москви,

– зазначив Тарас Семенюк.

Суперечності між Росією і Китаєм

Заяви Путіна не відповідають китайським уявленням про мир в Україні. Очевидно, що важко буде досягти того, щоб у Москві змінили свою позицію.

Якщо Кремль піде у розріз пропозицій Китаю, тобі він залишиться сам. Для нас і Заходу це шанс використати цей момент та розпочати якісний діалог з Піднебесною, перетягнувши її на свою сторону,

– підкреслив політолог.

Що вигідно Китаю

Китай зацікавлений, щоб завершилась війна, адже через Україну він матиме доступ до європейських ринків, які вигідні його економіці.

"Захід може показати Пекіну справжнє обличчя Москви, що вона не бажає мирних переговорів та не хоче будувати майбутню модель безпеки. Це характерна риса диктаторів", – додав політолог.