В Одесі нарешті було тихо: в ОВА допускають – можливо, через зернові угоди

Ніч проти 30 липня на Одещині нарешті була спокійною, там навіть не лунали сирени повітряної тривоги. В адміністрації області це пов'язують із зерновими угодами та тими кроками, які здійснює Україна в напрямку розблокування портів.

Про це в ефірі 24 каналу розказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук. Він зауважив, що напередодні фактично було оголошено про те, що добігає кінця практичний етап реалізації відкриття так званого гуманітарного зернового коридору.

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Я сподіваюсь, що найближчими днями перший корабель вже вийде в море і доставить українське зерно на експорт,

– поділився Братчук.

Речник ОВА підкреслив, що відновлення роботи портів – це наповнення бюджету, а також робота на перспективу – збільшення оборонних сил. Крім того, не може не тішити те, що люди врешті повернулися на свої робочі місця.

Він нагадав, що 29 липня в Одесу навідався президент Володимир Зеленський, який відвідав поранених українських захисників, а також був в Одеському порту. Крім того, вчора в Одесі зустрічалися й посли країн G7, що на думку Братчука, було дуже символічно та підтримало українців. Він зауважив, що це – ще один показник того, що ми щодня наближаємося до перемоги.

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