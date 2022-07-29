На сторінках глави держави оприлюднили фото та відео спілкування з героями в медзакладі. Це далеко не перша така подія, оскільки президент відвідує захисників не лише у столичних лікарнях, а й коли відправляється в робочі поїздки. Зокрема, так він заїжджав у лікарню імені Мечникова в Дніпрі, коли поїхав на передові позиції оборони в цьому регіоні 8 липня.

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Зеленський подякував кожному з ким спілкувався

На фото помітно, що президент спілкувався з кожним воїном, який цього хотів. У цей день у лікарні пролунало багато важливих слів, яких не буває забагато. Президент дякував кожному захиснику та кожному, хто рятує їхні життя.

Навіть перебуваючи на лікуванні, наші захисники зберігають бойовий настрій. Знайте, що ми вас дуже підтримуємо. Одужуйте швидше,

– написав очільник України.

Володимир Зеленський відвідує захисників / Фото Офісу Президента

Щодо відео, то на ньому якраз видно момент спілкування з лікарями. На тому, наскільки важливе те, що вони роблять акцентував один із поранених бійців. "Я думав, у мене важка робота. Але в них вона важча, набагато", – сказав президенту один із воїнів у палаті.

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