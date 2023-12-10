Все буде, але потім: Нетаньягу перервав засідання уряду, щоб поговорити з Путіним

Беньямін Нетаньягу 10 грудня провів розмову з російським президентом Владіміром Путіним. Заради цих перемовин прем'єр Ізраїлю достроково покинув засідання кабінету міністрів.

З початку вторгнення ХАМАС до Ізраїлю це вже друга розмова – перші перемовини відбулися ще два місяці тому. Однією з тем стала напруженість у відносинах двох країн.

Дивіться також На порозі нової війни․ Чому Венесуела хоче загарбати Гаяну, а Бразилія стягує війська до кордону

Розмова Нетаньягу та Путіна

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу зранку 10 грудня покинув засідання кабінету міністрів до його завершення – задля розмови з Владіміром Путіним. Ізраїльський політик повернувся лише під кінець зібрання.

Розмова з російським президентом тривала приблизно 50 хвилин. Це їх друга розмова з того часу, як ХАМАС вдерся на територію Ізраїлю. Перша бесіда відбулася 16 жовтня, тобто майже два місяці тому.

Перемовини Нетаньягу та Путіна відбулися на тлі напруженості у відносинах двох країн. Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив незадоволення заявами російських офіційних осіб в ООН та на інших форумах проти Ізраїлю. Також Ізраїль зазначив, що співпраця Росії та Ірану є небезпечною.

Путін та Близький Схід