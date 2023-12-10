Все буде, але потім: Нетаньягу перервав засідання уряду, щоб поговорити з Путіним
Джерело:Haaretz
Беньямін Нетаньягу 10 грудня провів розмову з російським президентом Владіміром Путіним. Заради цих перемовин прем'єр Ізраїлю достроково покинув засідання кабінету міністрів.
З початку вторгнення ХАМАС до Ізраїлю це вже друга розмова – перші перемовини відбулися ще два місяці тому. Однією з тем стала напруженість у відносинах двох країн.
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Розмова Нетаньягу та Путіна
Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу зранку 10 грудня покинув засідання кабінету міністрів до його завершення – задля розмови з Владіміром Путіним. Ізраїльський політик повернувся лише під кінець зібрання.
Розмова з російським президентом тривала приблизно 50 хвилин. Це їх друга розмова з того часу, як ХАМАС вдерся на територію Ізраїлю. Перша бесіда відбулася 16 жовтня, тобто майже два місяці тому.
Перемовини Нетаньягу та Путіна відбулися на тлі напруженості у відносинах двох країн. Прем'єр-міністр Ізраїлю висловив незадоволення заявами російських офіційних осіб в ООН та на інших форумах проти Ізраїлю. Також Ізраїль зазначив, що співпраця Росії та Ірану є небезпечною.
Путін та Близький Схід
- Владімір Путін активізувався на Близькому Сході. Зокрема, 6 грудня він відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ, а 7 грудня провів у Москві зустріч з президентом Ірану. Політичні експерти переконують, що напад ХАМАС змінив геополітичну ситуацію у цьому регіоні, зробивши неможливою співпрацю ОАЕ та Ізраїлю. Натомість утворюється інше неприродне поєднання – Росія, Саудівська Аравія, ОАЕ та Іран.
- До нападу ХАМАС Росію на Близькому Сході ніхто й не хотів бачити – вона стрімко втрачала позиції. Країни почали рухатися на зближення з Заходом, однак позиція щодо Палестини змусила їх шукати іншого союзника. Путін вчасно з'явився там, запропонувавши свої послуги.
- Саудівська Аравія ніколи не довіряла Ірану, але Путін може переконати її, що Захід їй не допомагає і не допоможе. Росія може запропонувати об'єднатись з нею і її союзниками, зокрема, Іраном.