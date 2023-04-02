Контакт буде, – Фейгін припустив, що змінить розмова Сі Цзіньпіна та Зеленського

Візити європейських лідерів до Пекіна можуть посприяти розмові Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського. Китай не має агресивних намірів щодо України.

Малоймовірно, що Сі Цзіньпін приїде до України на запрошення Володимира Зеленського, проте їхня розмова не виключена. Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін.

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Візит Сі до України не має сенсу

31 березня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і закликав його поспілкуватися з Президентом України Володимиром Зеленським. Крім того, 5 – 8 квітня до Пекіну приїде президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фор дер Ляєн, які теж можуть просувати українські інтереси.

Зауважимо, що в інтерв'ю 29 березня Володимир Зеленський запросив лідера Китаю до Києва. Марк Фейгін, втім, вважає, що візит Сі Цзіньпіна до України є дуже сумнівним.

А от розмова їхня буде. Я впевнений, що вони точно розмовлятимуть телефоном чи по відеозв'язку,

– зазначив правозахисник.

Для Сі немає сенсу приїжджати до України, як це, наприклад, робили європейські лідери з симбіозу різних причин. Для них важливо відповідати запитам громадськості, бо їх обирають на ті чи інші посади, підкреслив Фейгін. Для китайського президента цього не потрібно.

Фейгін додав, що якби натомість Зеленський вирішив поїхати до Пекіну, то його привітно прийняли б там.

Марк Фейгін про можливу розмову Сі Цзіньпіна та Зеленського: дивитись відео

Що змінить ймовірна розмова двох лідерів

На думку Марка Фейгіна, розмова Зеленського та Сі ніяк не змінить відносини Києва та Пекіна. Все тому, що у Китаю немає агресивних намірів щодо України.

"Немає в них стратегічних цілей в Україні. У Росії – так: Сибір, російська Азія в цілому до Урала. Але навіщо їм, наприклад, Крим?", – підкреслив правозахисник.

Він додав, що Китай прагне виступити як посередник-миротворець. Через продовження цієї місії Китай може набути новий статус – "наддержави" рівній Сполученим Штатам. Крім того, Китай має набагато сильніший вплив на Путіна і Росію, ніж, наприклад Реджеп Ердоган чи інші високопосадовці, які намагались взяти на себе роль миротворця.

Уявити, що внаслідок розмови Сі та Зеленського Пекін посвариться з Москвою – це неможливо. Китай не займе тверду проукраїнську позицію, він як займав прокитайську позицію, так і буде її займати,

– наголосив Фейгін.

Тому Китай збереже такі ж стосунки з Україною, якими вони були до того. Зацікавлення Пекіну в інвестуванні та економічній співпраці є, а щодо політичної – сумнівно, підсумував правозахисник.

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