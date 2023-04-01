Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що в новій концепції Захід зображується як антиросійська і міжнародна дестабілізуюча сила.

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На думку російських "геостратегів", проти Москви розв'язана гібридна війна з боку США та їхні "сателітів". А ось Росія в цій концепції представлена, як країна, що бажає створити багатополярний світовий порядок і для цього визначені зовнішньополітичні завдання Росії.

Які сподівання покладали на Сі Цзіньпіна

Аналітики ISW вважають, що Путін намагався використати зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном для спроб згуртувати решту світу проти Заходу. А новий документ нібито має допомогти сформувати антизахідний блок.

Путін використовував зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпіном 20 – 22 березня, щоб посилити спроби риторично згуртувати решту світу проти Заходу, і новий документ, ймовірно, має на меті підтримати спроби Кремля активізувати пропозиції до неприєднання країни для формування більш узгодженого антизахідного блоку,

– йдеться у повідомленні.

План Путіна відкинули

В інституті також зазначили, що пропозиція Путіна сформувати антизахідний блок під час візиту Сі в Росію не була сприйнята позитивно, оскільки Сі відмовився приєднати Китай до геополітичного конфлікту, який Путін передбачав із Заходом.

Також в ISW припустили, що Кремль оприлюднив нову зовнішньополітичну концепцію саме напередодні головування в Раді Безпеки ООН, щоб створити інформаційні умови для майбутніх зусиль в Організації, спрямованих на формування антизахідної коаліції.

Довідка. Вчора, 31 березня, кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про нову концепцію зовнішньої політики країни-агресора. У ній США називають "головним провідником антиросійської лінії", а Росії – "оплотом руского міра".