Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что в новой концепции Запад изображается как антироссийская и международная дестабилизирующая сила.
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По мнению российских "геостратегов", против Москвы развязана гибридная война со стороны США и их "сателлитов". А вот Россия в этой концепции представлена как страна, желающая создать многополярный мировой порядок и для этого определены внешнеполитические задачи России.
Какие надежды возлагали на Си Цзиньпина
Аналитики ISW считают, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином для попыток сплотить остальной мир против Запада. А новый документ должен помочь сформировать антизападный блок.
Путин использовал встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20 – 22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада, и новый документ, вероятно, преследует цель поддержать попытки Кремля активизировать предложения к неприсоединению страны для формирования более согласованного антизападного блока,
– говорится в сообщении.
План Путина отвергли
В институте также отметили, что предложение Путина сформировать антизападный блок во время визита Си в Россию не было положительно принято, поскольку Си отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом.
Также в ISW предположили, что Кремль обнародовал новую внешнеполитическую концепцию именно в преддверии председательства в Совете Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для будущих усилий в Организации, направленных на формирование антизападной коалиции.