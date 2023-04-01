Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что в новой концепции Запад изображается как антироссийская и международная дестабилизирующая сила.

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По мнению российских "геостратегов", против Москвы развязана гибридная война со стороны США и их "сателлитов". А вот Россия в этой концепции представлена как страна, желающая создать многополярный мировой порядок и для этого определены внешнеполитические задачи России.

Какие надежды возлагали на Си Цзиньпина

Аналитики ISW считают, что Путин пытался использовать встречи с главой Китая Си Цзиньпином для попыток сплотить остальной мир против Запада. А новый документ должен помочь сформировать антизападный блок.

Путин использовал встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20 – 22 марта, чтобы усилить попытки риторически сплотить остальной мир против Запада, и новый документ, вероятно, преследует цель поддержать попытки Кремля активизировать предложения к неприсоединению страны для формирования более согласованного антизападного блока,

– говорится в сообщении.

План Путина отвергли

В институте также отметили, что предложение Путина сформировать антизападный блок во время визита Си в Россию не было положительно принято, поскольку Си отказался присоединить Китай к геополитическому конфликту, который Путин предусматривал с Западом.

Также в ISW предположили, что Кремль обнародовал новую внешнеполитическую концепцию именно в преддверии председательства в Совете Безопасности ООН, чтобы создать информационные условия для будущих усилий в Организации, направленных на формирование антизападной коалиции.

Справка. Вчера, 31 марта, кремлевский диктатор Владимир Путин подписал указ о новой концепции внешней политики страны-агрессора. В ней США называют "главным проводником антироссийской линии", а России – "оплотом русского мира".