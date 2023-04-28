Війна починає шкодити Пекіну, – Константинов сказав, які сподівання Китаю не справдилися

26 квітня відбулася довгоочікувана перша телефонна розмова між очільниками України та Китаю з початку повномасштабного вторгнення Росії. Дзвінок ініціювала українська сторона.

Про це 24 Каналу розповів доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка Віктор Константинов. За його словами, Китай намагається діяти на випередження.

Дивіться також Чому контрнаступ ЗСУ є найкращою альтернативою "мирним" переговорам

Чому Китай погодився на дзвінок із України

Віктор Константинов пояснив, що сам факт розмови Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського є дуже важливим. Втім, з одного боку це може свідчити про те, що Китай є дуже зацікавленим у якомога швидшому мирному врегулюванню.

"З іншого боку це не означає, що він закликає до мирного врегулювання такого, яке бачимо ми", – наголосив він.

На його думку, розмова китайського та українського лідерів, звісно, непокоїть росіян. Вони розуміють, що ніякої перспективи союзу з Китаєм у них вже немає.

Китаю важливо, щоб ця війна зупинилася, бо вона зараз починає йому дуже сильно шкодити,

– переконаний доцент Інституту міжнародних відносин КНУ імені Т.Шевченка.

За його словами, Китай не є зацікавленим так сильно у Росії та її частинках після розпаду, як у ядерній зброї цієї країни.

Віктор Константинов розказав, чому Сі Цзіньпін все ж зважився поговорити із Зеленським: дивіться відео

Китай боїться Заходу

Константинов розказав, що Китай намагається зберігати уявлення про себе як про абсолютно самостійного гравця, який не зважає на спроби тиску з боку Заходу.

Яскравий прояв цього – розмова із Володимиром Зеленським, яка відбулася не до візиту в Росію та не одразу після нього, як цього вимагали західні партнери.

Щодо самої війни, то вона дошкуляє, тому що сподівання на те, що вона швидко закінчиться перемогою Росію провалилися давно,

– зауважив він.

До того ж втрачені надії на те, що ця війна посилить розкол між Західною Європою та США.

Найбільш небажаним сценарієм для Китаю є ситуація, коли об'єднаний Захід може так само бути об'єднаним, але вже проти Китаю, якщо Сі Цзіньпін почне щось робити із Тайванем.

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна: головне