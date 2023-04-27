Прихвостень Путіна, коментуючи дзвінок українського та китайського очільників, запевнив, що Москва нібито "вітає все, що наближує до миру". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Дмітрій Пєсков висловився щодо розмови Зеленського й Сі

Прессекретар Путіна 27 квітня розповів, що знає про телефонний дзвінок українського та китайського очільників. За його словами, така розмова є "питанням їхнього двостороннього діалогу".

Крім цього, прихвостень Путіна зазначив, що знає про спільні точки дотику між українською "формулою миру" і так званим китайським "мирним планом". Однак підкреслив, що коли очільник Китаю відвідував Москву, розмови про повернення всіх окупованих територій Україні не було.

"Путін та голова Китаю Сі Цзіньпін не обговорювали на переговорах у Москві питання повернення України до кордонів 1991 року", – заявив Пєсков.

Наостанок Пєсков в пропагандистському дусі нагадав, що Росія хоче "досягнути всіх поставлених цілей в Україні". Але при цьому сказав, що Кремль має наміри "закінчити конфлікт в Україні".

Що відомо про телефонну розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна