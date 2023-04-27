Опозиційний російський журналіст Ігор Яковенко в стрімі 24 Каналу зізнався, що передовсім подумав, буцімто це було сказано виключно через гроші. Втім, ця версія може викликати сумніви, якщо порівняти гроші Пєскова з доходами самого Пригожина.
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План Пригожина щодо Пєскова
Співрозмовник відзначив, що власник ПВК "Вагнера" активно "висмоктує" ресурси з цілої низки африканських країн. Крім того, він міцно "присів" на федеральний бюджет самої Росії.
Тому грошове питання, я думаю, тут не головне. А головне – це підтримка. Пригожин має твердий намір інтегруватися в російську політику. Йому потрібна підтримка,
– пояснив Ігор Яковенко.
Поки що він її вже отримав від:
- Сєргєя Міронова – лідера партії "справедлива Росія",
- Віктора Золотова – керівника росгвардії,
- Рамзана Кадирова – російського лідера окупованої Чечні.
"А тепер ще й від Пєскова. Поки що непогано, адже людина все ж таки доволі близька до президента. З такої своєрідної сторони, але близька", – каже російський журналіст.
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Пригожин готується до всіх варіантів
Співрозмовник також вважає, що Євгеній Пригожин, на противагу решті російських еліт, розуміє, що в Росії є дуже багато різних варіантів розвитку подій. Таких, що до виборів може справа й не дійти.
Він виходить з того, що в разі одного з варіантів йому понад усе знадобиться бойовий потенціал ПВК "Вагнера". Це в разі, якщо почнеться смута, розвал Росії, він тут буде доволі впевнено почуватися,
– акцентував Ігор Яковенко.
Натомість на випадок, якщо режим все ж таки встоїть і в Росії відбуватимуться певні електоральні процедури, то Пригожин може являти собою певну серйозну політичну силу.
"Служба" сина Пригожина в ПВК "Вагнера"
- Власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин несподівано заявив, буцімто син Дмітрія Пєскова брав участь у війні в лавах його злочинного угруповання. Будучи "простим артилеристом", він воював "по коліна в болоті".
- Кремлівський пропагандист Сєргєй Марков взявся підтверджувати цю тезу й знайшов буцімто фото, на якому Ніколай Чоулз (син Пєскова) дає присягу. Щоправда, на фото були Петро Порошенко та його син Олексій.
- Російські опозиційні журналісти встановили, що поки син Пєскова буцімто воював, його Tesla "збирала" штрафи в Москві. Ось така от "важка служба" в дітей російських чиновників.