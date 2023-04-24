Мовиться про Миколу Чоулза. Він є старшим сином Дмитра Пєскова і нібито воював в Україні.

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Чи дійсно Пєсков відправив сина на війну

Хоча Пригожин не назвав ім'я, але уточнив, що мовиться про сина Пєскова, який частину життя провів у США або Англії. Під цей опис підходить 33-річний Микола Чоулз, який 10 років жив у Великій Британії й повернувся до Росії у 2011 – 2012 роках.

Пригожин заявив, що взяв сина Пєскова до ПВК "за підробленими документами, змінивши прізвище, ім'я та по батькові", той пройшов підготовку, відслужив пів року за контрактом і пішов у відпустку.

Хто ж тоді отримує штрафи у Москві

Кілька ЗМІ засумнівалися в тому, що син Пєскова їздив на війну, через те, що його Tesla продовжувала отримувати штрафи в Москві.

Як стверджує анонімний телеграм-канал, Tesla Model X, якою до кінця березня 2023 року володів Микола Чоулз, порушувала правила 24 липня і 6 листопада 2022 року, тобто коли він, імовірно, перебував в Україні.



Авто Чоулза перевищило швидкість / Фото з анонімного телеграм-каналу



Авто Чоулза порушило ПДР / Фото з анонімного телеграм-каналу

Не секрет, що діти посадовців ворожої держави переважно мешкають за кордоном, витрачають мільйони своїх батьків-путіністів і не жертвують жодними зручностями. Російські пропагандисти, у своєму маразмі, дійшли до матеріалів, де розповідають, що діти чиновників Кремля беруть участь у війні проти України. Наприклад, син речника президента Росії Пєскова, за інформацією пропагандистів, нібито працював найманцем у ПВК "Вагнера".