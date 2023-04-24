Речь идет о Николае Чоулзе. Он старший сын Дмитрия Пескова и якобы воевал в Украине.

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Действительно ли Песков отправил сына на войну

Хотя Пригожин не назвал имя, но уточнил, что говорится о сыне Пескове, который часть жизни провел в США или Англии. Под это описание подходит 33-летний Николай Чоулз, 10 лет живший в Великобритании и вернувшийся в Россию в 2011 – 2012 годах.

Пригожин заявил, что взял сына Пескова в ЧВК "по поддельным документам, сменив фамилию, имя и отчество", тот прошел подготовку, отслужил полгода по контракту и ушел в отпуск.

Кто же получает штрафы в Москве

Несколько СМИ усомнились в том, что сын Пескова ездил на войну из-за того, что его Tesla продолжала получать штрафы в Москве.

Как утверждает анонимный телеграмм-канал, Tesla Model X, которой до конца марта 2023 владел Николай Чоулз, нарушала правила 24 июля и 6 ноября 2022 года, то есть когда он, вероятно, находился в Украине.



Авто Чоулза превысило скорость / Фото с анонимного телеграмм-канала



Авто Чоулза нарушило ПДД / Фото с анонимного телеграмм-канала

Не секрет, что дети чиновников вражеского государства преимущественно живут за границей, тратят миллионы своих родителей-путинистов и не жертвуют никакими удобствами. Российские пропагандисты в своем маразме дошли до материалов, где рассказывают, что дети чиновников Кремля принимают участие в войне против Украины. Например, сын спикера президента России Пескова, по информации пропагандистов, якобы работал наемником в ППК "Вагнера".