Это заявление Пригожина прокомментировал 24 Каналу военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он уверен, что в России будет происходить волна "отбеливаний".

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"В настоящее время они будут информационно "отбеливать" детей всех этих должностных лиц", – заявил Коваленко.

Мол, Песков был первым.

"Мы понимаем, что его сын не был где-то там на первой линии. Его вообще могли одеть в форму, отправить где-то там в тыловую зону, сделать фотосессию разную", – рассказал он.

Все, чтобы были разные бравурные фото. И в ближайшее время, по мнению военно-политического обозревателя, таких тенденций будет больше.

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Вопросы общества

Коваленко отметил, что дело в том, что в начале 2022 года, когда воевала преимущественно кадровая российская армия, все это воспринимали патриотически.

Однако в течение прошлого года все начало меняться, и Россия начала мобилизовывать еще больше добровольцев. К тому же – внедрила еще и частичную мобилизацию.

"Возникало все больше вопросов в российском так называемом обществе: "Где воюют дети всех этих официальных должностных лиц?" – подчеркнул он.

К примеру, "Почему дочь министра обороны Сергея Шойгу не в медучреждении и не лечит раненых, а в тепле на определенных мероприятиях с красной икрой?".

Другие дети других должностных лиц, чего они не на войне?" То есть это всегда возникает вот такая реакция, когда очень много начинают мобилизовывать именно среднестатистических граждан той или иной страны,

– рассказал военно-политический обозреватель.

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