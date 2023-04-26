Деталі розмови відкрив президент України. Він наголосив, що під час годинного спілкування окрему увагу приділили шляхам можливої взаємодії, щоб встановити справедливий і сталий мир для України.

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Під час розмови обговорили низку важливих питань

Володимир Зеленський розповів, що під час розмови з Сі Ціньпінем лідери країн також обговорили шляхи зміцнення українсько-китайського партнерства. Він наголосив, що до повномасштабної фази війни Росії Китай займав важливе місце серед торгівельних партнерів України.

До повномасштабного російського вторгнення Китай був торговельним партнером України номер один. Вірю, що наша сьогоднішня розмова дасть потужний імпульс для повернення, збереження та розвитку цієї динаміки на всіх рівнях,

– повідомив Президент України.

Окрім того, як повідомив в ефірі телемарафону речник президента Сергій Никифоров, також під час телефонної розмови лідери обмінялися думками щодо "мирного плану" Китаю та української "формули миру". При цьому, за його словами, "є певні моменти, такі точки перетину".

При цьому погляди України та Китаю збіглися щодо невикористання ядерної зброї та її нерозповсюдження. Ба більше, у Пекіні погодилися, що не можна брати у заручники ядерні об'єкти.

Також Никифоров наголосив, що Китай направить свого представника з візитом в Україну та інші країни для консультацій щодо врегулювання "конфлікту".

Подивимося з чим він приїде. Я так розумію, що приїде, щоб докладно зрозуміти нашу позицію. Ми позитивно налаштовані на такий прямий діалог з Китаєм,

– зазначив речник президента.

Однак телефонна розмова лідерів України та Китаю є лише першим кроком відновлення відносин. Відтак наразі зарано ставити будь-які оцінки цим переговорам.

Мир має бути заснованим на принципах міжнародного права

Також український лідер наголосив, що "ніхто не бажає миру більше, ніж український народ". Україна не є агресором чи порушником міжнародного права, а реалізовує своє право на самооборону.

Ніхто не бажає миру більше, ніж український народ. Ми – на своїй землі і боремося за наше майбутнє, реалізовуючи невід’ємне право на самооборону,

– написав Зеленський.

Він підкреслив, що мир повинен бути справедливим і стійким, а також заснованим на принципах міжнародного права та поваги до Статуту ООН. Відтак не може бути миру за рахунок територіальних компромісів.

"Територіальна цілісність України має бути відновлена в межах 1991 року", – підкреслив Володимир Зеленський.

Що відомо про телефонну розмову Зеленського та Сі