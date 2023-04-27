Прихвостень Путина, комментируя звонок украинского и китайского руководителей, заверил, что Москва якобы "приветствует все, что приближает к миру". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.
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Дмитрий Песков высказался по поводу разговора Зеленского и Си
Пресс-секретарь Путина 27 апреля рассказал, что знает о телефонном звонке украинского и китайского руководителей. По его словам, такой разговор является "вопросом их двустороннего диалога".
Кроме этого, прихвостень Путина отметил, что знает об общих точках соприкосновения между украинской "формулой мира" и так называемым китайским "мирным планом". Однако подчеркнул, что когда глава Китая посещал Москву, разговора о возвращении всех оккупированных территорий Украине не было.
"Путин и глава Китая Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины к границам 1991 года", – заявил Песков.
В заключение Песков в пропагандистском духе напомнил, что Россия хочет "достигнуть всех поставленных целей в Украине". Но при этом сказал, что Кремль намерен "окончить конфликт в Украине".
Что известно о телефонном разговоре Зеленского и Си Цзиньпина
- 26 апреля состоялась первый телефонный разговор между лидерами Украины и Китая с начала полномасштабного вторжения России. Звонок инициировала Украина.
- В Офисе Президента рассказали, что разговор длился почти час. Во время звонка Владимир Зеленский пригласил китайского лидера в Украину.
- Результатом этого разговора стало назначение нового посла Украины в Китае. Им стал Павел Рябикин.
- Китайская сторона направит в Украину спецпредставителя для урегулирования "кризиса". На этот пост избрали бывшего посла Китая в России Ли Хуэй.