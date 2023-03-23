Україна має висловлити свою позицію Китаю: ОП про ініціативу Зеленського поспілкуватись з Сі

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, спілкування президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна було поставлено на паузу. Проте зазначалося, що після візиту глави КНР до Росії, може відбутися його розмова з президентом України.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів 24 Каналу, що ініціатива діалогу з Сі Цзіньпіном належить пану Зеленському. За словами Подоляка, вона досить об’єктивна, адже крім України, пояснити природу цієї війни і чому її не можна зупинити десь посередині, як було зроблено у 2014 році, не зможе жодна інша країна

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Росія хоче затягнути конфлікт

Він наголосив, що Україна не може підписувати жодних компромісних, а насправді капітуляційних домовленостей на кшталт "Мінських угод", адже потрібно правильно фіналізувати війну.

На його думку, пояснити лідеру Китаю, чому Росія у будь-якому випадку не виграє війну, може тільки президент України.

Бажано було б в Китаї це почули з перших вуст. Нам потрібна ця розмова, щоб пояснити, що Росія зацікавлена вже не стільки у виграші у війні, бо ресурсу для цього недостатньо, а в іншій стратегії затяжного конфлікту,

– підкреслив він.

Подоляк вважає, що країні-агресорці потрібно, щоб цей конфлікт знизив інтенсивність і щоб він затягнувся на півтора – два роки.

"Після цього Росія зробить певні роботи над помилками, апгрейд армії. Далі почне провокувати Європу – заплатить гроші, щоб там почалися масові політичні протести. Також спробує втрутитись у ті чи інші виборчі процеси, щоб сформувати більш хаотичну Європу. А потім продовжить експансію в Україну", – впевнений радник голови Офісу Президента України.

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Китай матиме хаос

На його думку, такий сценарій Москви є очевидним. І якщо будь-яка країна підіграє цьому сценарію, це означатиме, що вона хоче мати нестабільний глобальний безпековий фонд.

Співрозмовник відзначив, що Китаю це не вигідно. Він вкладається в технології, в економіку, і йому взагалі не має сенсу мати хаос в країні. Тільки здається, що хаотичний світ, можна контролювати. Ні, це неможливо, адже Китаю доведеться все більше і більше грошей витрачати на внутрішню мілітаризацію. В нього поступово будуть зростати проблеми неефективного управління, внутрішні соціальні конфлікти.

"Китаю це точно не потрібно, і ми це маємо пояснити його лідеру під час особистого спілкування", – наголосив Михайло Подоляк.

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