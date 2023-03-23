Про це 24 Каналу сказав радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зауважив, що Китай показав, що контролюватиме політичні трансформаційні процеси, які відбуватимуться в Росії відразу після її програшу у війні.

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Китай діє хитро щодо Росії

Радник голови Офісу Президента України зазначив, що Китай уже поступово закладає в Росії елементи свого контролю.

Китай зараз фрагментарно закладає архітектуру післявоєнної Росії, де не буде Путіна та всієї цієї еліти. Китай хоче її політично та економічно контролювати,

– заявив Подоляк.

За його словами, Пекін діє досить хитро, оскільки розуміє, що Росія програє. Він прагне домінувати в Росії, аби там відбувалися певні процеси, які будуть модеруватися європейською коаліцією та Україною.

Тобто він хоче так: Росія програла війну, Україна забрала назад свої території,

– пояснив радник голови ОПУ.

Китай, зауважив він, загалом показав, що контролюватиме політичні трансформаційні процеси, які відбуватимуться в Росії відразу після її програшу.

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Пекін буде основним акціонером Росії

Він пояснив, що це не означає окупацію Китаєм російської території. Пекін просто буде основним акціонером, коли в Росії будуть пробудовувати нову вертикаль влади.

Китай хоче отримати там контрольний пакет акцій,

– заявив Подоляк.

За його словами, Росія є досить примітивною країною з погляду інтелекту. Тому в Москві помилково думають, що Китай – їхній партнер.

Це саме хазяїн, який чітко зараз фіксує для себе післявоєнну можливість монопольно сформувати іншу вертикаль влади в Росії. От що робить Китай,

– наголосив радник голови ОПУ.

На його думку, коли в Росії почнеться процес трансформації, з'ясується, що багато губернаторів, мерів, політичних партій та нових політичних лідерів, які поки себе не проявляють, будуть орієнтовані на гроші та китайські бізнеси.

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