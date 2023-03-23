Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Китай продемонстрировал, что будет контролировать политические трансформационные процессы, происходящие в России сразу после ее проигрыша в войне.

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Китай действует хитро в отношении России

Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что Китай уже постепенно закладывает в России элементы своего контроля.

Китай сейчас фрагментарно закладывает архитектуру послевоенной России, где не будет Путина и всей элиты. Китай хочет ее политически и экономически контролировать,

– заявил Подоляк.

По его словам, Пекин действует достаточно хитро, поскольку понимает, что Россия проиграет. Он стремится доминировать в России, чтобы там происходили определенные процессы, которые будут модерироваться европейской коалицией и Украиной.

То есть он хочет так: Россия проиграла войну, Украина забрала обратно свои территории,

– объяснил советник главы ОПУ.

Китай, заметил он, в целом показал, что будет контролировать политические трансформационные процессы, которые будут проходить в России сразу после ее проигрыша.

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Пекин будет основным акционером России

Он объяснил, что это не означает оккупацию Китаем российской территории. Пекин будет просто основным акционером, когда в России будут простраивать новую вертикаль власти.

Китай хочет получить там контрольный пакет акций,

– заявил Подоляк.

По его словам, Россия достаточно примитивная страна с точки зрения интеллекта. Поэтому в Москве ошибочно полагают, что Китай – их партнер.

Это именно хозяин, четко сейчас фиксирующий для себя послевоенную возможность монопольно сформировать другую вертикаль власти в России. Вот что делает Китай,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

По его мнению, когда в России начнется процесс трансформации, выяснится, что многие губернаторы, мэры, политические партии и новые политические лидеры, которые пока себя не проявляют, будут ориентированы на деньги и китайские бизнесы.

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