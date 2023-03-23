Об этом 24 Каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Китай продемонстрировал, что будет контролировать политические трансформационные процессы, происходящие в России сразу после ее проигрыша в войне.
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Китай действует хитро в отношении России
Советник главы Офиса Президента Украины отметил, что Китай уже постепенно закладывает в России элементы своего контроля.
Китай сейчас фрагментарно закладывает архитектуру послевоенной России, где не будет Путина и всей элиты. Китай хочет ее политически и экономически контролировать,
– заявил Подоляк.
По его словам, Пекин действует достаточно хитро, поскольку понимает, что Россия проиграет. Он стремится доминировать в России, чтобы там происходили определенные процессы, которые будут модерироваться европейской коалицией и Украиной.
То есть он хочет так: Россия проиграла войну, Украина забрала обратно свои территории,
– объяснил советник главы ОПУ.
Китай, заметил он, в целом показал, что будет контролировать политические трансформационные процессы, которые будут проходить в России сразу после ее проигрыша.
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Пекин будет основным акционером России
Он объяснил, что это не означает оккупацию Китаем российской территории. Пекин будет просто основным акционером, когда в России будут простраивать новую вертикаль власти.
Китай хочет получить там контрольный пакет акций,
– заявил Подоляк.
По его словам, Россия достаточно примитивная страна с точки зрения интеллекта. Поэтому в Москве ошибочно полагают, что Китай – их партнер.
Это именно хозяин, четко сейчас фиксирующий для себя послевоенную возможность монопольно сформировать другую вертикаль власти в России. Вот что делает Китай,
– подчеркнул советник главы ОПУ.
По его мнению, когда в России начнется процесс трансформации, выяснится, что многие губернаторы, мэры, политические партии и новые политические лидеры, которые пока себя не проявляют, будут ориентированы на деньги и китайские бизнесы.
Больше о визите Си в Путин: главное
- Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву с визитом. Произошло это после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Утром 22 марта он завершил программу своего визита в Россию.
- Китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Вероятно, визит Си к кремлевскому диктатору Путину был рассчитан не на коллективный Запад.
- В то же время в Институте изучения войны считают, что Путин ожидал всеобъемлющую поддержку Пекином войны против Украины. Однако в КНР были более сдержанны по этому поводу.