Чи може Росія розпастись: наскільки це зараз можливо і що для цього потрібно

Країна-агресорка не може продовжувати існувати в її теперішньому вигляді. Вона має повернути окуповані території державам, яким вони історично належать та корінним народам.

Водночас росіяни можуть обмежитися територіями навколо Москви. Таку думку 24 каналу озвучив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.

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Що потрібно для розвалу Росії

За його словами, світу не потрібно, щоб росіяни продовжували існувати на територіях, до яких де-факто не мають жодного відношення. Крім того, чим більше держав утвориться внаслідок розпаду країни-агресорки, тим краще це буде для світу.

Для того, щоб Росія повністю розпалася необхідна зовнішня підтримка,

– зазначив Харитонов.

Наскільки можливий зараз розпад країни-окупантки

На цьому етапі розвитку людства розпад країни-агресорки є "нереалістичною мрією". Втім, доки існує Росія, Україна завжди буде під загрозою.

Умовно кажучи, закінчиться війна і ми переможемо, але Росія залишиться – це буде питання років, коли російські ракети знову полетять,

– зауважив президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".

Він наголосив, що майбутнє Росії – це задача не однієї України, а й всього демократичного світу. Так, якщо світ не побоявся свого часу вплинути на фашистську Німеччину або імператорську Японію, то необхідно "повторити це в сучасності".

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