Розширення НАТО: що фіни та шведи пообіцяли Ердогану за підтримку

Туреччина, яка тривалий час заявляла, що виступить проти вступу Фінляндії та Швеції у НАТО, 28 червня підписала з обома країнами меморандум. Зокрема, у ньому мовиться про боротьбу з терористичними організаціями та скасування санкцій проти Анкари щодо зброї.

Після підписання меморандуму Туреччина скасувала своє вето на приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Обидві країни виявили таке бажання після вторгнення Росії в Україну.

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Фінляндія та Швеція можуть невдовзі приєднатися до НАТО

Раніше Туреччина заявляла, що виступить проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО, якщо вони не виконають її вимоги. Зокрема, обидві країни підтримують організації, які в Анкарі вважають терористичними.

Однак перед Мадридським самітом НАТО Туреччина, Фінляндія та Швеція підписали тристоронній меморандум. За інформацією Reuters, це трапилося після 4 годин переговорів. Тепер обидві країни можуть приєднатися до НАТО.

Ця подія стане найбільшим зрушенням в безпеці Європи за останні десятиліття, адже 2 країни, які тривалий час були нейтральними та мають довгий кордон із Росією, зараз прагнуть приєднання до Північноатлантичного альянсу.

Наші міністри закордонних справ підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина підтримає запрошення Фінляндії та Швеції у прагненні стати членами НАТО,

– мовиться у заяві президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

За його словами, кроки щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО будуть узгоджені протягом наступних 2 днів. Угоду підтвердили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президент Туреччини Реджеп Ердоган в окремих заявах після переговорів між главою НАТО та лідерами усіх 3 країн.

"Ключовий меморандум щойно досягнутий між Швецією, Фінляндією та Туреччиною. Він прокладає шлях для вступу Швеції до НАТО", – зауважила прем'єр-міністерка Швеції Магдалена Андерсон.

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Швеція та Фінляндія виконають умови Туреччини

У меморандумі прописали конкретні умови, виконавши які Фінляндія та Швеція можуть приєднатися до НАТО. Загалом у документі є 11 пунктів. Насамперед вони пов'язані із зобов'язанням Швеції та Фінляндії повністю співпрацювати з Туреччиною у боротьбі проти тероризму.

В Анкарі раніше висловлювали занепокоєння, що Швеція переховує бойовиків із забороненої "Робочої партії Курдистану", яка почала бойові дії в країні у 1984 році. Водночас у Стокгольмі такі звинувачення заперечували.

Після підписання меморандуму Фінляндія та Швеція поклали на себе зобов'язання:

Встановити механізм взаємодії на усіх рівнях влади, включаючи правоохоронні органи та розвідувальні служби. Це забезпечить зміцнення співпраці для протидії тероризму, організованій злочинності та спільним викликами.

Боротися з тероризмом відповідно до положень документів та політики НАТО та посилити для цього внутрішнє законодавство

Розслідувати злочини та протидіяти "Курдській робітничій партії", яку Євросоюз та Туреччина вважають терористичними, а також її афілійованим організаціям.

Ухвалювати конкретні кроки щодо екстрадиції засуджених за тероризм.

Скасувати всі обмеження на експорт зброї до Туреччини.

Боротися з дезінформацією та запобігати зловживанню свободою слова на користь терористичних організацій

"Якщо Швеція та Фінляндія мають стати членами НАТО, вони повинні враховувати безпекові занепокоєння Туреччини, яка є членом Альянсу 70 років", – заявив Ердоган.

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Приєднання обох країн до НАТО зміцнить Альянс

Зняття вето Туреччиною та наступне приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО зміцнить реакцію Альянсу на Росію, особливо в Балтійському морі. Адже членство обох країн дасть йому військову перевагу. Водночас Норвегія, Данія, Естонія, Латвія та Литва вже є членами НАТО.

Президент США Джозеф Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітали підписання меморандуму. Байден назвав цю подію "вирішальним кроком до запрошення до НАТО до Фінляндії та Швеції, що зміцнить Альянс і колективну безпеку".

Своєю чергою, за словами Джонсона, такий початок саміту є "фантастичною новиною". Генсек НАТО зауважив, що 30 лідерів Альянсу невдовзі офіційно запросять обидві країни приєднатися.

Двері відчинені – вступ Фінляндії та Швеції до НАТО відбудеться,

– наголосив Столтенберг.

Проте навіть з офіційним запрошенням процес ратифікації рішення усіх 30 лідерів країн НАТО може тривати до року.

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