Про це сказав військовий експерт Петро Черник. Свою думку він висловив 24 каналу.

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Цей саміт направду історичний. НАТО неминуче збільшить кількість своїх сил та засобів у східній Європі,

– переконаний фахівець.

Крім того, Альянс обов'язково імплементує вступ Фінляндії та Швеції.

"Це серйозна поразка для Росії", – вважає Черник.

Інші історичні події

Україна таки отримала статут кандидата у члени в Європейський Союз.

"Саме те, чому Росія і почала цю війну. Тобто, зупинити рук України у євроатлантичний простір. Але це вже набуває своїх конституційних ознак вже у юридичній площині", – додав військовий експерт.

І по-третє, найголовніше – це те, що по всій лінії розмежування противник не досягає стратегічних цілей.

У Мадриді розпочинається саміт НАТО: генсек зателефонував Зеленському

36-й саміт НАТО, присвячений 40-річчю вступу Іспанії до Північноатлантичного альянсу, пройде 29 – 30 червня в Мадриді. Попередніми публічні заходи розпочнуться з 28 червня.

Там повинні ухвалити нову стратегічну концепцію на наступні 10 років, зокрема розширення НАТО (найближчим часом внаслідок приєднання Швеції та Фінляндії).

Війна Росії проти України буде другою головною темою саміту. На саміті лідери Альянсу ухвалять рішення щодо надання пакета допомоги нашій країні для боротьби з російським вторгненням. Пакет, за словами генсека НАТО, включатиме постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та паливо.

За день до початку історичного саміту НАТО в Мадриді, де, як очікується, союзники назвуть Росію безпосереднім ворогом колективної безпеки, генсек Альянсу зателефонував президенту Володимиру Зеленському і запевнив його в нарощуванні підтримки для протистояння вторгненню Росії до України.

Напередодні, 26 червня Столтенберг анонсував багаторазове розширення сил швидкого реагування Альянсу.

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