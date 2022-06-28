Про це сказав військовий експерт Петро Черник. Свою думку він висловив 24 каналу.
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Цей саміт направду історичний. НАТО неминуче збільшить кількість своїх сил та засобів у східній Європі,
– переконаний фахівець.
Крім того, Альянс обов'язково імплементує вступ Фінляндії та Швеції.
"Це серйозна поразка для Росії", – вважає Черник.
Інші історичні події
Україна таки отримала статут кандидата у члени в Європейський Союз.
"Саме те, чому Росія і почала цю війну. Тобто, зупинити рук України у євроатлантичний простір. Але це вже набуває своїх конституційних ознак вже у юридичній площині", – додав військовий експерт.
І по-третє, найголовніше – це те, що по всій лінії розмежування противник не досягає стратегічних цілей.
У Мадриді розпочинається саміт НАТО: генсек зателефонував Зеленському
- 36-й саміт НАТО, присвячений 40-річчю вступу Іспанії до Північноатлантичного альянсу, пройде 29 – 30 червня в Мадриді. Попередніми публічні заходи розпочнуться з 28 червня.
- Там повинні ухвалити нову стратегічну концепцію на наступні 10 років, зокрема розширення НАТО (найближчим часом внаслідок приєднання Швеції та Фінляндії).
- Війна Росії проти України буде другою головною темою саміту. На саміті лідери Альянсу ухвалять рішення щодо надання пакета допомоги нашій країні для боротьби з російським вторгненням. Пакет, за словами генсека НАТО, включатиме постачання в таких сферах, як захищений зв'язок, системи захисту від дронів та паливо.
- За день до початку історичного саміту НАТО в Мадриді, де, як очікується, союзники назвуть Росію безпосереднім ворогом колективної безпеки, генсек Альянсу зателефонував президенту Володимиру Зеленському і запевнив його в нарощуванні підтримки для протистояння вторгненню Росії до України.
- Напередодні, 26 червня Столтенберг анонсував багаторазове розширення сил швидкого реагування Альянсу.
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