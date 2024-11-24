Зайшли в квартиру і розстріляли: росіяни жорстоко вбили цивільних у Торецьку

У Торецьку російські військові вбили двох цивільних жінок. Також поранили одного чоловіка.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру. За даними слідства, окупанти умисно відкрили вогонь з автоматичної зброї по місцевих жителях.

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Окупанти порушили міжнародне гуманітарне право

21 листопада 2024 року, близько 18:00, російські військові увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецька, де перебувало троє цивільних.

На місці загинули дві жінки, ще один чоловік отримав серйозні поранення, зокрема переломи плеча та ключиці. Постраждалого госпіталізували, йому надають необхідну медичну допомогу.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Правоохоронці проводять слідчі дії, щоб встановити всі обставини цього воєнного злочину.

До слова, російські окупанти розстріляли цивільний автомобіль і двох жінок у Селидовому. Прокурори почали розслідування цього воєнного злочину.

До того ж російські окупанти розстріляли двох полонених військових ЗСУ на Покровському напрямку після штурму укріплення біля села Новодмитрівка.

За даними DeepState, російська армія просунулася біля 5 населених пунктів у Донецькій області: Великої Новосілки, Роздольного, Максимівки, Пустинки та в Торецьку.