У Повітряних силах ЗСУ відзвітували про результат роботи, повідомляє 24 Канал. Там розповіли, скільки ворожих цілей вже знищено.

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Скільки ворожих цілей вдалося збити

Вночі 24 листопада 2024 року ворожі сили атакують Україну ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із Орла та Брянської області, що в Росії.

В Повітряних силах зазначили, що загалом виявлено та здійснено супровід 73 ворожих БпЛА.

До відбиття ворожого нападу залучаються авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито 50 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Житомирській областях,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 19 безпілотників локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Станом на 09:14 ранку в повітрі залишається 4 ворожих БпЛА. Бойова робота ще триває.